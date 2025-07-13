На острове Шумшу нашли останки советского героя Курильской десантной операции

На острове Шумшу, который находится в архипелаге Курильских островов, нашли останки советского солдата, участвовавшего в Курильской десантной операции. Об этом сообщили участники международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта» через Telegram-канал «Поисковое движение России — Сахалин». Останки нашли у подножия одной из высот.

Поисковики рассказали, что вместе с останками были найдены личные вещи, которые помогли предположить, кто это мог быть. Рядом с солдатом нашли диск от пистолета-пулемёта ППШ-41, противотанковую гранату РПГ-43, флягу с фамилиями и карманные часы.

На Сахалине нашли останки советского героя. Обложка © Telegram/Поисковое движение России - Сахалин.

Согласно информации из базы «ПамятьНарода», одна из фамилий на фляге может принадлежать красноармейцу Ивану Ермиловичу Колесову, родившемуся в 1923 году. Он служил в 373-м стрелковом полку 101-й стрелковой дивизии и был награжден медалью «За отвагу». В его подвиге описано, что он участвовал в штурме укрепления на высоте 171, где уничтожил двух противников и получил ранение от гранаты в голову.

По архивным данным, информации о его гибели нет. Поисковики планируют выяснить судьбу солдата и найти его родственников.