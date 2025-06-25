В Амурской области в ходе полевых работ нашли гроб со скелетами
В Амурской области нашли гроб и двух скелетов во время полевых работ
Обложка © VK / ЦСН Амурской области
В Амурской области в районе села Владимировка Благовещенского района во время полевых работ нашли гроб, внутри которого находились скелеты с кольцами на пальцах. О неожиданной находке рассказали специалисты регионального Центра по сохранению историко-культурного наследия (ЦСН).
«Зафиксировали два захоронения — одно в гробу, другое – просто в земле, накрытое кожаным отрезом. Ориентированы головой на восток. Ни крестов, ни надписей. Только два массивных кольца на пальце и фрагмент платочка со следами синей краски. Ещё и гроб скреплён штампованными гвоздями», — говорится в сообщении.
Фото © VK / ЦСН Амурской области
Археологи полагают, что обнаруженные захоронения относятся к мартовским боям 1918 года, происходившим в окрестностях поселения, в которых участвовали большевики и их противники. Не исключено, что это часть ранее неизвестного кладбища, относящегося к тому времени. Специалисты Центра по сохранению историко-культурного наследия проводят необходимые исследования. После завершения экспертизы артефакты будут переданы в музей.
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