В Амурской области в ходе полевых работ нашли гроб со скелетами

В Амурской области в районе села Владимировка Благовещенского района во время полевых работ нашли гроб, внутри которого находились скелеты с кольцами на пальцах. О неожиданной находке рассказали специалисты регионального Центра по сохранению историко-культурного наследия (ЦСН).

«Зафиксировали два захоронения — одно в гробу, другое – просто в земле, накрытое кожаным отрезом. Ориентированы головой на восток. Ни крестов, ни надписей. Только два массивных кольца на пальце и фрагмент платочка со следами синей краски. Ещё и гроб скреплён штампованными гвоздями», — говорится в сообщении.

Археологи полагают, что обнаруженные захоронения относятся к мартовским боям 1918 года, происходившим в окрестностях поселения, в которых участвовали большевики и их противники. Не исключено, что это часть ранее неизвестного кладбища, относящегося к тому времени. Специалисты Центра по сохранению историко-культурного наследия проводят необходимые исследования. После завершения экспертизы артефакты будут переданы в музей.