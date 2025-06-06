Трёхпалая Монтсеррат была беременна: В утробе инопланетной мумии из Перу нашли ребёнка

В утробе одной из «инопланетных мумий», найденных в Перу, были обнаружены детские кости. Об этом пишет Daily Mail.

Десятки иссушенных тел нашли в 2017 году. Они сильно отличались от человеческих: удлинённые головы и трёхпалые руки. Этот факт неоднократно провоцировал возникновение гипотез о внеземном происхождении останков. Поэтому команда учёных приняла решение назвать мумии «тридактильными». С тех пор начались углублённые исследования.

Именно во время обследования останков «женщины», которую назвали Монтсеррат, эксперты сделали удивительное открытие. Её руки были плотно прижаты к животу — в том месте, где должна находиться утроба, были обнаружены детские кости. Вероятно, Монтсеррат была беременна.

«На снимках компьютерной томографии зафиксирован плод, лежащий на спине, головой вниз в районе живота и грудной клетки, а руки расположены ближе к тазовой области», — говорится в материале.

Учёные предположили, что Монтсеррат умерла 1200 лет назад в возрасте от 16 до 25 лет. Основываясь на размере бедренной кости плода, они выдвинули гипотезу, что беременность на момент смерти составляла не менее 30 недель. Кости ребёнка только начинали затвердевать, но полностью тело сформироваться не успело.

Ведущий специалист расследования доктор Хосе Зальсе не смог ответить на вопрос, может ли ребёнок быть гибридом — наполовину человеком, наполовину тридактилем. Для выяснения потребуется анализ ДНК.