Нет сердца и мозга: Учёных повергла в шок находка в гробнице польского короля Августа Сильного

Польские специалисты в ходе исследований обнаружили внутри черепа короля Августа II Сильного остатки полыни и других растений. Об этом сообщает Journal of Archaeological.

Работой руководила Моника Бадура из Гданьского университета. В 2019 году учёным разрешили провести краткое обследование останков в ходе реставрации саркофага в Вавельском соборе Кракова. Единственное, специалистам не допускалось использовать современных методов, таких как КТ.

Труп короля лежал в обуви, нижнем белье и верхней одежде. Рядом находилась корона и скипетр. Внутри гроба нашли шёлковый матрас и две подушки.

Ученые смогли определить, что рост монарха составлял 170 сантиметров, он писал правой рукой и обладал хорошо развитой мускулатурой. Предположительно, за несколько лет до смерти Август лишился своих передних зубов и страдал от возрастных изменений суставов. При подготовке к погребению глаза заменили на фарфоровые протезы. А на черепе эксперты обнаружили надрез.

Выяснилось, что королю после смерти удалили мозг и другие органы, включая сердце. Вместо внутренностей Августу положили растения. В основном это была сильно пахнущая полынь, в те времена ее использовали в народной медицине и обрядах. Кроме того, ученым удалось обнаружить веточки и листья кипариса, тимьян, душицу, розмарин, лаванду и горец. Присутствовало и значительное количество цветковых растений.

Польский король Август II Сильный правил Речью Посполитой в период с 1697 по 1706 год, а также с 1709 по 1733. Современникам он запомнился своей физической силой, из-за чего и пошло его прозвище. Жизнь монарха оборвалась в 1733-м, когда его экипаж попал в аварию. Тогда король лишился пальца ноги. Обильное кровотечение, инфекции и, вероятно, подорванное здоровье привели к тому, что вскоре он скончался.