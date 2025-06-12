Ценная находка: В центре Москвы археологи нашли удивительную вещь времён Ивана III

В Романовом переулке в центре Москвы археологи нашли печать времен царя Ивана III Великого. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Печать времен Ивана III. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Находка была обнаружена недалеко от Церкви Знамения на Шереметевом дворе, где идут масштабные раскопки. За несколько лет эксперты нашли более трёх тысяч предметов, но именно печать стала ценным сокровищем.

«Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые. Печать найдена в слое первой половины — середины XVI века», — рассказал он.

Таким оттиском скрепляли важные документы той эпохи. С одной стороны сохранилось изображение святого Георгия Победоносца. С другой — надпись «Печать князя Великого Ивана Васильевича». Реставраторы уже привели печать в порядок. В ближайшее время её передадут в Музейный Фонд РФ.

Стоит отметить, что Иван III был создателем единого Русского государства. Он принял единый свод законов, освободил страну от ордынского ига, а также построил нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор — Успенский.