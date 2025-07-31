В Великом Новгороде нашли саркофаг возрастом более тысячи лет

Саркофаг возрастом более тысячи лет нашли археологи рядом с церковью Петра и Павла в Великом Новгороде. Находка принадлежит домонгольскому времени. Исследования на территории Сильнища, где расположена данная церковь, ведутся уже два года подряд, рассказали в Институте археологии РАН.

«У западной стены храма необходимое реставраторам понижение и специальные шурфы позволили открыть сделанный из камня древний саркофаг, относящийся к домонгольскому времени, к концу XII – началу XIII века. Это очень редкая находка… В таких саркофагах хоронили важных персон своего времени», — указано в сообщении.

Саркофаг домонгольской эры нашли при раскопках. Фото © Институт археологии РАН

К сожалению, сохранность древнего саркофага оказалась неудовлетворительной. По всей видимости, последующие захоронения нарушили целостность конструкции, повредив стенки и уничтожив следы первоначального погребения. Изначально погребальная камера представляла собой шесть обработанных каменных плит, сложенных друг на друга.

Кроме того, вокруг храма археологи выявили ряд более поздних захоронений, датируемых Средневековьем. Среди них оказались довольно скромные погребальные ямы, однако в некоторых из них находились нательные кресты — артефакты, представляющие особую ценность для историков.

Особое внимание исследователей привлёк тот факт, что северная, восточная и южная стороны храма были окаймлены кирпичными семейными склепами XVIII-XIX столетий. Один из таких объектов имел внушительные размеры и представлял собой большой прямоугольник с частично сохранившимся сводчатым перекрытием. Подобные постройки создавались специально для семейных погребений знатных горожан Великого Новгорода.