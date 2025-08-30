Мессенджер MAX
30 августа, 06:43

В Болгарии нашли скелет 2100-летнего воина с золотым венком на голове

В Болгарии раскопали могилу «Владыки Сакара» с золотым венком и погребённым боевым конем. Обложка © X / Maude Michail

В Болгарии археологи обнаружили золотой венок в кургане возрастом около 2100 лет, где были похоронены фракийский воин и его лошадь. Найденные артефакты свидетельствуют о богатстве и высоком мастерстве эллинистического общества. Об этом сообщило издание Livescience.

«Золотые сокровища, обнаруженные на наших землях, свидетельствуют о высоком мастерстве, богатой духовной жизни и процветающем обществе», — заявила президент Болгарской академии наук Эвелина Славчева.

Курганы были раскопаны в 2024 году во время строительства парка солнечной энергии. В одной из могил находился мужчина средних лет с боевым конем. Его погребение оказалось самым богатым из когда-либо найденных в Болгарии. Правителю Сакара было около 35-40 лет, он жил в поздний эллинистический период, примерно в 150–100 годах до н.э., и, вероятно, был воином-аристократом.

На черепе мужчины был золотой венок, среди других находок — керамические и стеклянные сосуды, железные копья и щит, серебряные украшения и нож с драгоценными камнями. Лошадь также имела погребальные атрибуты, включая позолоченную бронзовую сбрую с изображениями подвигов Геракла и золотой головной убор со змеей.

В могиле женщины, жившей в начале II века до н.э., археологи нашли две пары кожаных туфель, деревянный сундук, украшенный золотом, серебром и драгоценными камнями, а также множество изделий из золота, стекла и бронзы. Рядом обнаружено небольшое святилище с местными монетами второй половины II века до н.э.

Милена Скрипальщикова
