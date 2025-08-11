Археологи нашли потерянный 100 лет назад могильник в Ленобласти

Потерянный почти век назад грунтовый могильник в Старой Ладоге (Ленобласть) вновь был обнаружен археологами. Памятник частично исследовали ещё в 1938–1948 годах, однако впоследствии его точное расположение было утрачено из-за ненадёжности фиксации ориентиров тех времён. Об этом рассказал директор Института истории материальной культуры РАН Андрей Поляков

«Повторно найден грунтовый могильник, который был частично исследован в 38-48 годах [XX века], но, поскольку в то время фиксация была не настолько надёжной, ориентиры были уничтожены, мы долгое время не знали, где же он реально находится, только догадывались», — цитирует учёного ТАСС.

Кроме того, археологами найдена подвеска с символом Рюриковичей — редкая находка, ранее известная лишь по одному аналогичному экземпляру из Новгорода. Ещё одна важная экспедиционная работа проводится сейчас в селе Костёнки Воронежской области, известном своими памятниками эпохи охоты на мамонтов. Поляков выразил надежду на дальнейшие значимые открытия в ходе раскопок осенью текущего года.