Российские археологи нашли новые артефакты на раскопках шведского города Ниен

Археологи Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН обнаружили уникальные артефакты шведского города Ниен, датируемые XVII веком. Руководитель Охтинской экспедиции Андрей Городилов отметил, что памятник представляет особую ценность как пример европейской материальной культуры, сформировавшейся за столетний период шведского владычества.

Археологи РАН нашли новые артефакты шведского города Ниен. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Среди ключевых находок — северные фортификационные сооружения со рвом и песчаным валом, контуры которых удалось точно установить впервые. Учёные выяснили, что шведы засыпали оборонительный ров перед приходом войск императора Петра I, что облегчило взятие города. В культурном слое сохранились деревянные инструменты для обработки древесины, включая аналог современного мультитула, а также монеты, украшения с гербами и детские игрушки.

«Город Ниен существовал почти сто лет — это немало, и тем не менее каких-то картин, письменных источников, рассказов о нём практически не сохранилось. Как выглядел и чем жил этот город — нам расскажет только археология», — отметила младший научный сотрудник Центра спасательной археологии ИИМК РАН Екатерина Кононович.

Все артефакты направятся на многомесячную консервацию, где из органических материалов будет удалена влага. После реставрации находки будут выставлены в музеях, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».