8000 лет истории: Археологи в ХМАО возрождают древнейшую крепость

В посёлке Салым на территории Ханты-Мансийского автономного округа начались работы по научному восстановлению древнего укреплённого поселения Каюково 2, относящегося к каменному веку. Соответствующая информация была предоставлена URA.ru пресс-службой «Института археологии Севера».

«В Салыме в октябре специалисты займутся восстановлением входной зоны древней крепости, а также представят уникальную выездную выставку «Древнейшая крепость Югры Каюково 2 в исторической живописи и графике». Реконструкция проводится с применением аутентичных технологий, чтобы максимально точно воспроизвести методы работы первых поселенцев Приобья», — рассказали агентству в пресс-службе «Института археологии Севера».

В процессе работ специалисты применяют древние методы обработки таких материалов, как камень и глина, параллельно изучая обнаруженные во время раскопок артефакты, среди которых керамические изделия и орудия труда из камня. Особенностью проекта стала передвижная экспозиция, впервые демонстрирующая широкой публике художественные полотна, посвящённые жизни древних обитателей крепости. Все картины были созданы в творческом союзе археолога Олега Кардаша и тюменского художника Александра Кухтерина.

Ранее археологи Республики Саха (Якутия) обнаружили уникальный могильник каменного века возрастом около 5,5 тысячи лет в местности Ой-Муран на Средней Лене. Краевед Александр Филиппов, потомок ямщиков из села Едяй, стал первым, кто обнаружил человеческий череп в захоронении. Именно он передал артефакт для дальнейшего исследования археологу Виктору Дьяконову, известному своими работами по изучению древних стоянок и наскальных изображений в Хангаласском улусе.