В Якутии археологи нашли уникальные погребения возрастом 5,5 тысячи лет

Археологи Республики Саха (Якутия) обнаружили уникальный древний могильник каменного века в местности Ой-Муран на Средней Лене. Возраст находки составляет около 5,5 тысячи лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ Арктического научно-исследовательского центра Якутии.

В Якутии археологи нашли уникальные погребения возрастом 5,5 тысяч лет. Фото © Telegram / ГБУ Арктический научно-исследовательский центр Якутии

«Для установления историко-культурной ценности обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия, и спасения его для науки от дальнейшего разрушения, приказом Управления Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия была создана рабочая комиссия», — говорится в сообщении.

Череп человека из погребения был найден жителем села Едяй, краеведом Александром Филипповым, потомком ямщиков Ой-Муранской почтовой станции. Он сообщил о находке археологу Виктору Дьяконову, который ранее изучал стоянки древних людей и наскальные рисунки в Хангаласском улусе.

В Якутии археологи нашли уникальные погребения возрастом 5,5 тысяч лет. Фото © Telegram / ГБУ Арктический научно-исследовательский центр Якутии

Рабочая комиссия включила археологов Арктического научно-исследовательского центра Якутии и Якутской комплексной лаборатории археологии Крайнего Севера под руководством кандидатов исторических наук Виктора Дьяконова и Елены Соловьёвой. Она займётся изучением и сохранением уникального объекта.