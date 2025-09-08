В Британии под магазином обнаружили сотни мертвецов
Popular Mechanics: Археологи нашли 317 скелетов под магазином в Глостере
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Microgen
В британском городе Глостер археологи обнаружили 317 скелетов под одним из магазинов. Как сообщили исследователи, останки относятся к римскому и средневековому периодам, пишет Popular Mechanics.
Место, где нашли мертвецов, раньше занимал старый универмаг. В ближайшее время там откроется университетский кампус, а найденные артефакты станут частью специальной выставки.
Помимо скелетов археологи обнаружили предметы быта — среди них фрагменты средневековой бутылки и табачная трубка.
«Каждый раз, когда работаем в Глостере, нас ждут новые открытия. Это невероятно важное место», — отметил руководитель проекта Клифф Бейтман.
