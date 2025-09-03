Магазин ужасов: В Британии продают кошельки из человеческой кожи и ожерелья из зубов
The Guardian: В Британии открыли магазин с товарами из человеческих останков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bragapictures
В Великобритании открылся магазин, где на витринах продаются товары, изготовленные из человеческих останков, пишет The Guardian. Спрос на подобные вещи растёт — покупатели интересуются изделиями из костей и кожи, добытых расхитителями могил.
Журналисты издания обнаружили у Генри Скрагга целый «музей ужасов»: кошельки из человеческой кожи, заспиртованные сиамские близнецы, мумии и высушенные головы. Постоянные клиенты могут оформить подписку и получать уведомления о новых поступлениях.
Сам владелец магазина утверждает, что многие черепа и кости были извлечены при расчистке кладбищ.
«Продажа останков тем, кто будет их беречь, лучше, чем повторное захоронение», — оправдал свой бизнес Скрагг.
И хотя пробелы в британском законодательстве делают такой бизнес легальным, многие эксперты считают подобную торговлю варварством. Судмедэксперт Дама Сью Блэк резко высказалась против: «Иметь ожерелье, сделанное из чьих-то зубов, неприемлемо. Это ужасно».
