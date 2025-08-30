Бетонную ногу Сталина весом 200 кг откопали рабочие в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда на улице Полины Осипенко рабочие, прокладывавшие коммуникации, нашли бетонную ногу весом около 200 кг. Предполагается, что фрагмент может принадлежать памятнику Иосифу Сталину. Об этом сообщил краевед Роман Шкода.

На улице Полины Осипенко в Волгограде рабочие обнаружили бетонную ногу памятника Иосифа Сталина. Видео © VK / Царицын.рф

«Дальнейшую судьбу ноги решит генеральный подрядчик. Может, пока на базе оставят. Если комитету по культуре нужна эта нога, забирайте ради Бога», — сказал один из рабочих.

На улице Полины Осипенко в Волгограде рабочие обнаружили бетонную ногу памятника Иосифа Сталина. Фото © Telegram / V1.RU | Новости Волгограда

Шкода предположил, что бетонная нога может быть частью памятника Сталину, с которого массово снимали фигуры после 1960-х годов. Он отметил, что такой объект мог бы стать туристической достопримечательностью, установив его на постамент в городском парке. Архитектор-реставратор Сергей Сена поддержал эту версию и добавил, что один из памятников Сталину ранее стоял на площади Павших Борцов, откуда нога могла быть вывезена.