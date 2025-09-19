Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 10:50

В Египте археологи обнаружили затонувший порт времён Клеопатры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / funstarts33

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / funstarts33

Археологи обнаружили в Египте затонувший древний порт, который может стать ключом к нахождению гробницы царицы Клеопатры. Передаёт телеканал National Geographic.

«Эта находка свидетельствует о том, что храм мог быть выбран для погребения Клеопатры вместе с её возлюбленным Марком Антонием», заявила доктор Кэтлин Мартинес, возглавлявшая миссию.

Доминиканская археологическая миссия обнаружила каменные и металлические якоря, множество древних амфор и остатки внутреннего порта. Также был найден тоннель, соединявший храм Тапосирис Магна с морем, что подтверждает стратегическое значение этого места.

Клеопатра, последняя царица Древнего Египта, правила с 51 года до н.э. и покончила с собой после захвата Египта римлянами. Согласно историческим источникам, она была похоронена рядом со своим возлюбленным Марком Антонием, но место их захоронения до сих пор остаётся одной из величайших археологических загадок.

В Египте археологи нашли монеты с изображением Клеопатры и женский бюст
В Египте археологи нашли монеты с изображением Клеопатры и женский бюст

Ранее археологи Республики Саха (Якутия) обнаружили уникальный могильник каменного века возрастом около 5,5 тысячи лет в местности Ой-Муран на Средней Лене. Череп человека из погребения был первоначально обнаружен краеведом Александром Филипповым, жителем села Едяй и потомком ямщиков местной почтовой станции, который передал находку археологу Виктору Дьяконову, ранее изучавшему древние стоянки и наскальные рисунки в Хангаласском улусе.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Новости науки
  • Египет
  • В мире
  • Археология
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar