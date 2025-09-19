В Египте археологи обнаружили затонувший порт времён Клеопатры
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / funstarts33
Археологи обнаружили в Египте затонувший древний порт, который может стать ключом к нахождению гробницы царицы Клеопатры. Передаёт телеканал National Geographic.
«Эта находка свидетельствует о том, что храм мог быть выбран для погребения Клеопатры вместе с её возлюбленным Марком Антонием», — заявила доктор Кэтлин Мартинес, возглавлявшая миссию.
Доминиканская археологическая миссия обнаружила каменные и металлические якоря, множество древних амфор и остатки внутреннего порта. Также был найден тоннель, соединявший храм Тапосирис Магна с морем, что подтверждает стратегическое значение этого места.
Клеопатра, последняя царица Древнего Египта, правила с 51 года до н.э. и покончила с собой после захвата Египта римлянами. Согласно историческим источникам, она была похоронена рядом со своим возлюбленным Марком Антонием, но место их захоронения до сих пор остаётся одной из величайших археологических загадок.
Ранее археологи Республики Саха (Якутия) обнаружили уникальный могильник каменного века возрастом около 5,5 тысячи лет в местности Ой-Муран на Средней Лене. Череп человека из погребения был первоначально обнаружен краеведом Александром Филипповым, жителем села Едяй и потомком ямщиков местной почтовой станции, который передал находку археологу Виктору Дьяконову, ранее изучавшему древние стоянки и наскальные рисунки в Хангаласском улусе.