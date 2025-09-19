В Египте археологи обнаружили затонувший порт времён Клеопатры

Археологи обнаружили в Египте затонувший древний порт, который может стать ключом к нахождению гробницы царицы Клеопатры. Передаёт телеканал National Geographic.

«Эта находка свидетельствует о том, что храм мог быть выбран для погребения Клеопатры вместе с её возлюбленным Марком Антонием», — заявила доктор Кэтлин Мартинес, возглавлявшая миссию.

Доминиканская археологическая миссия обнаружила каменные и металлические якоря, множество древних амфор и остатки внутреннего порта. Также был найден тоннель, соединявший храм Тапосирис Магна с морем, что подтверждает стратегическое значение этого места.

Клеопатра, последняя царица Древнего Египта, правила с 51 года до н.э. и покончила с собой после захвата Египта римлянами. Согласно историческим источникам, она была похоронена рядом со своим возлюбленным Марком Антонием, но место их захоронения до сих пор остаётся одной из величайших археологических загадок.