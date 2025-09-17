Кувшин периода Смутного времени нашли при раскопках в Сергиевом Посаде

Археологи обнаружили в Сергиевом Посаде уникальный кувшин XVI века с каллиграфической надписью, которая может указывать на владельца артефакта. Об этом сообщила руководитель Подмосковной экспедиции Института археологии РАН Ася Энговатова.

«На плечиках сосуда острым предметом процарапана надпись-граффито «Книгохран[ителев] Константинов», выполненная чётким почерком, причём имя написано вязью с особой аккуратностью», — сообщила руководитель экспедиции в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Учёные предполагают, что сосуд мог принадлежать книгохранителю библиотеки Троице-Сергиевой лавры по имени Константин, о котором известно из письменных источников лишь то, что он скончался в 1593 или 1594 году. Высокое качество надписи позволяет предположить, что этот человек мог быть непосредственно участвовать в процессе копирования рукописей.

Археологи отметили, что Троице-Сергиев монастырь обладал одним из богатейших собраний рукописных и печатных книг, формировавшихся со времён Сергия Радонежского при участии русских князей и царей. Для окончательного подтверждения гипотезы о владельце кувшина потребуются дальнейшие исследования.