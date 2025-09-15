Единый день голосования
15 сентября, 05:25

Археологи в Казахстане нашли 150 курганов неизвестной цивилизации

Обложка © archaeology.org

В Казахстане археологи обнаружили около 150 захоронений, принадлежащих неизвестной цивилизации. Об этом сообщило издание Archaeology Magazine.

Уникальные находки стали результатом раскопок в окрестностях города Уральск. Курганы не похожи на ранее известные захоронения региона. Некоторые из них имеют прямоугольную форму, а другие состоят из двух соединённых колец. Учёные отмечают, что такая конфигурация встречается крайне редко в степях Евразии.

Предварительный анализ курганов указывает, что они появились в ранний период железного века. Определить культурную принадлежность этих сооружений пока не удалось. В докладе указано, что эти степные территории когда-то входили в состав обширных торговых путей и стали колыбелью для многих кочевых цивилизаций, включая ранних скифов и сакских племён.

Ранее Life.ru сообщал, что археологи Республики Саха (Якутия) нашли уникальный древний могильник каменного века в районе Ой-Муран на Средней Лене. Возраст этой находки составляет около 5,5 тысячи лет.

Лия Мурадьян
