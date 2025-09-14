Кладбище доисторических слонов нашли в Турции

В районе строительства плотины Ямула в турецкой провинции Кайсери археологи извлекли из земли три огромных черепа, принадлежавших доисторическим слонам. Об открытии, сделанном в одном из ключевых палеонтологических центров страны, сообщает онлайн-издание Archaeology Reports Online (ARO).

Работы на памятнике стартовали в 2017 году после того, как местный пастух случайно обнаружил фрагменты костей. С того момента эта территория превратилась в крайне важный объект для науки, где регулярно находят останки мегафауны, населявшей регион в позднем миоцене, завершившемся примерно 5,3 миллиона лет назад.

Нынешний полевой сезон стал самым продуктивным за всё время изысканий. Исследователям удалось обнаружить в неформально названой «слоновьей зоне» сектора Чевриле больше окаменелостей хоботных, чем за шесть предыдущих лет. Один из черепов сохранил нижнюю челюсть, что является большой редкостью, а общая сохранность образцов, несмотря на повреждённые бивни, была оценена как исключительная.

«Всего за один сезон мы обнаружили больше окаменелостей слонов, чем за предыдущие шесть лет вместе взятые. Это подтверждает исключительную ценность Ямулы для изучения эволюции мегафауны Анатолии», — отметил член исследовательской группы Омер Даг для Archaeology Reports Online.

Помимо слоновьих останков, учёные идентифицировали широкий спектр другой фауны миоценовой эпохи, включая носорогов, трехпалых лошадей, жирафов, разнообразных полорогих (антилоп, коз, овец), а также черепах, свиней и саблезубого кота. Столь богатый набор видов, по мнению палеонтологов, указывает на сложные и мозаичные экосистемы, существовавшие на территории Анатолии миллионы лет назад.