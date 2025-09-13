Зуб вымершего хищного кита обнаружили учёные на Урале
Российские палеонтологи нашли зуб базилозаврида возрастом 37 миллионов лет
Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / topimages
На Урале впервые обнаружены палеонтологические свидетельства обитания гигантских древних китов — базилозавров. Об уникальной находке возрастом 37 миллионов лет сообщила пресс-служба Уральского федерального университета.
Фото © Urfu.ru
Ценный артефакт — зуб базилозавра — был найден во время экспедиции на берегах реки Туры в Свердловской области, где на поверхность выходят геологические пласты эоценовой эпохи. В поисковых работах участвовала группа профессиональных палеонтологов из Екатеринбурга и Тюмени вместе с добровольцами.
Базилозавр достигал в длину более 20 метров и весил до 16 тонн. Обнаруженный уральскими учёными зуб имеет длину восемь сантиметров, что, по словам специалистов, составляет лишь половину от его первоначального размера. Найденный образец будет передан для дальнейшего изучения в Палеонтологический институт Российской академии наук в Москве.
«Не исключено, что мы обнаружили новый вид или род. Дело в том, что здесь находок такого кита не было. Несмотря на то, что киты совершают миграции, есть вероятность, что мы обнаружили эндемичную форму, которая обитала только у нас, в северо-восточной оконечности Паратетиса», — отметил Синица
