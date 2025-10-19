Сектор Газа
19 октября, 10:37

Проникли на грузовом лифте: Раскрыты первые подробности ограбления Лувра

Обложка © Shutterstock / FOTOODOM / PeopleImages

Ограбившие Лувр преступники попали здание через набережную Сены, где шёл ремонт. Лица они предварительно скрыли. Предварительные данные следствия публикует газета le Parisien.

По информации издания, злоумышленники использовали грузовой лифт, чтобы добраться до зала в галерее «Аполлон». Двое мужчин, разбив окна, попали внутрь, в то время как их сообщник остался снаружи. После ограбления вся группа скрылась на мотоцикле TMax, выехав в направлении автомагистрали А6.

В настоящий момент следствие рассматривает версию, согласно которой похищенные драгоценности могли быть уже переплавлены для последующей перепродажи.

Напомним, сегодня стало известно о крупном ограблении в парижском Лувре, о чём официально сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Похитители вынесли девять ценных предметов, принадлежавших Наполеону Бонапарту и императрице. В связи с произошедшим знаменитый музей будет закрыт в течение всего дня.

