Проникли на грузовом лифте: Раскрыты первые подробности ограбления Лувра

По информации издания, злоумышленники использовали грузовой лифт, чтобы добраться до зала в галерее «Аполлон». Двое мужчин, разбив окна, попали внутрь, в то время как их сообщник остался снаружи. После ограбления вся группа скрылась на мотоцикле TMax, выехав в направлении автомагистрали А6.