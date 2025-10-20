Китайский гороскоп: Для каких животных новолуние 21 октября станет началом белой полосы в жизни

Во вторник, 21 октября 2025 года, ровно в 15:26 начнётся важная фаза Луны: новолуние. На календаре это 30 лунный день, а спутник Земли будет находиться в знаке зодиака Весы. Пока ночное светило в знаке тригона Воздуха, стоит сосредоточиться на отдыхе после хорошей и плодотворной работы. Но вместе с западной астрологией на нас влияют ещё и знаки Восточного гороскопа. В нём каждому человеку присваивается определённый животный символ в зависимости от года рождения. Расскажем, для кого из животных Восточного, или китайского, гороскопа после новолуния начнётся белая полоса.

Рождённые в год Быка (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Каким будет новолуние в октябре для рождённых в год Быка? Последний такой год был в 2021-м. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Люди, рождённые в год Быка, выиграют 21 октября в лотерею. Конечно, метафорически, лучше не покупать лотерейные билетики, основываясь на чём-то помимо сложных формул из области Теории вероятности. Но октябрьское новолуние 2025 к вашему знаку китайского гороскопа «Бык» подходит идеально. У представителей знака Быка двойная совместимость: как с энергией годом Змеи, так и со знаком зодиака Весы из западной астрологии. Для Быков по восточному гороскопу после новолуния личная жизнь может обрести небывалую гармонию.

Рождённые в год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Бык и петух чем-то похожи друг на друга даже на ферме. А в китайском гороскопе их схожие энергии многократно усиливаются! У рождённых в год Петуха тоже мощная совместимость как с годом Змеи 2025, так и со знаком зодиака из таинственной западной астрологии, Весами. Они окажут рождённым в год Петуха поддержку на всех фронтах. После новолуния вас могут ожидать признание талантов и достойное вознаграждение за труды.

Рождённые в год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Осеннее новолуние в знаке зодиака Весы для рождённых в год Змеи. Правда ли, что это ваш год? Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Октябрьское новолуние в год Змеи принесёт удачу и процветание тем, кто разделяет свой символ из восточного гороскопа с 2025-м. Это ваш год, поэтому вы сможете извлечь свою выгоду практически из каждого значимого астро-события. Рождённым в год Змеи новолуние в знаке зодиака Весы может прислать стратегические партнёрства. Они позволят «сбросить старую шкуру», переродиться, изменить жизнь к лучшему.

Рождённые в год Кролика (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Для Кроликов по восточному гороскопу год Змеи принёс неочевидный плюс. Обострённую интуицию. Всем известно, как змеи поступают с кроликами в реальной жизни (если оказываются достаточно большими). Зато новолуние в октябре в такой год, когда чувства обострены и много ресурсов направляется на то, чтобы не совершить малейший промах, многократно усилит ваш такт и ваше обаяние. Поэтому можно добиться больших успехов, в первую очередь при помощи дипломатии. А ещё новолуние подарит Кролику по восточному гороскопу мир в семье.

Рождённые в год Крысы (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Новолуние в знаке зодиака Весы для тех, кто родился в год Крысы. Ваш знак китайского гороскопа ждёт белая полоса? Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

По китайскому гороскопу отношения между Крысой и Змеёй — нейтральные, с уклоном в позитив. А энергия знака зодиака Весы сама как бы станет подталкивать вас к гармонии, партнёрству, взаимовыгодным договорённостям. На новолуние и далее карьера и финансы будут находиться в точке активного роста, прямо как спутник Земли на ночном небе сразу после своей «пустующей» фазы. Приятный бонус знака зодиака Весы, управляющего Луной, — к вам потянутся единомышленники.