Дети 90-х залипали в них часами: Ностальгические компьютерные игры во главе с «Кузей»

Первая компьютерная игра появилась в 1958 году. Это был «Теннис для двоих», и ему сейчас 67 лет. Первым разработчиком видеоигр в истории стал Уильям Хигиботам. А в 1985 году в Вычислительном центре Академии наук СССР Алексей Пажитнов придумал «Тетрис». Эта игра завоевала мир. Малоизвестный факт: в 2001 году Россия стала первой в мире страной, признавшей киберспорт официальным видом спорта. До глобальных турниров по «Доте» оставалось каких-то 10 лет. Но детей 90-х не интересовала «Дота». У них были игры поинтереснее. Рассказываем в материале какие.

Игра «Кузя: Заколдованное зеркало» (2002 год)

Игру «Кузя: Заколдованное зеркало» 2002 года сейчас вспоминают чаще всего, но была целая серия. Фото © Wikipedia / IteMedia

Игра «Кузя: Заколдованное зеркало» вышла в 2002 году, и как раз в это время многие семьи в России смогли позволить себе как её, так и компьютер. Наверное, поэтому именно «Зеркало» вспоминают сейчас чаще всего. Но первая игра из франшизы появилась в 1990 году. И тогда герой был не Кузя, а Хьюго, на самом деле это не домовёнок, а датский тролль. Персонаж оказался интернациональным. На родине по «Кузе» придумали телевизионную игру. Если дома не было приставки, можно было дозвониться в прямой эфир передачи и управлять героем кнопками телефона. В России эту телеигру адаптировали дважды: в 1997–1998 и 1999 годах. Так Кузя полюбился всем, в том числе за эпичную фразу: «Смех смехом, а по мне булыжник проехал». В итоге у нас появился первый официальный дублированный «Кузя» на дисках.

Игра «Новый Бармалей» (2000 год)

Игра «Новый Бармалей» 2000 года — это наша, российская компьютерная игра! Фото © old-games

Игру «Новый Бармалей» создали в 2000 году в России. Разработчик — компания «Никита». В конце 90-х «Никита» выпускал игру «Новый Робинзон», которая столкнулась с критикой. А за основу «Нового Бармалея» взяли произведения Корнея Чуковского и отправили игроков в Африку. Вы играете за мальчика Витю, который должен защитить зверей острова от разбойника Бармалея. Это красивая и относительно простая по геймплею игра с приятным саундтреком.

Игра «Рыбка Фредди» (1994 год)

Первая игра серии «Рыбка Фредди» появилась в 1994 году. Это была детективная серия. Фото © store.steampowered

Игра «Рыбка Фредди» появилась в 1994 году. Возможно, мультфильм «В поисках Немо» 2003 года был вдохновлён успешной франшизой, потому что афиша похожа на обложку того самого первого диска «Фредди». По сюжету вы — весёлая жёлтая рыбка, нарисованная в невероятно привлекательном стиле «Дисней 1990». Ваша задача — раскрывать разные преступления. Вы детектив. В 1994 году надо было выяснять обстоятельства пропажи семян морской капусты. Кстати, если вы всю жизнь считали рыбку Фредди мальчиком, сегодня ваш мир перевернётся. Фредди — девочка. А вот её зелёный напарник Лютер — мальчик. Приключения рыбки Фредди радовали детей вплоть до банкротства компании-разработчика в 2005 году.

Игра «Они» (2001 год)

Игра «Они» стала одной из первых изданных в России в стилистике аниме. Фото © old-games

В 1999 году игра «Они» получила награду Game Critics Awards как лучшая экшен-адвентура. То есть игра, где приключения смешиваются с эпичными драками, погонями и прочим экшеном. Широкому потребителю она стала доступна в 2001 году. Радость от вида этой обложки с бронированной и вооружённой до зубов аниме-девушкой была поистине огромна. Ваш протагонист — Коноко, спецагент из 2032 года. Она должна вершить справедливость в мире, который поделён между коррумпированной полицией и преступным синдикатом. Вам придётся много стрелять и применять приёмы из восточных единоборств, но это будет красиво.

Игра «Танчики» (1990 год)

В игре «Танчики» 1990 года тоже надо было много стрелять, и в этом была своя красота. Фото © Youtube / Muten Roshi

«Танчики 1990» — это, пожалуй, неофициальное название игры, которая выходила на знаменитой приставке «Денди». У неё был зарубежный прототип, это Battle City 1985 года. В вашем распоряжении оказывается экран, чем-то напоминающий игру Pacman. Но вместо привидений по экрану ездят маленькие разноцветные танчики, а лабиринт составлен из кирпичных стенок. Тут нет того великолепия графики, что мы могли наблюдать в игре «Они», но для многих «Танчики» — это бесценные воспоминания детства.

Игра «Морхухн Х» (2003 год)

Игра «Морхухн Х» появилась в 2003 году. Но сама серия началась, как водится, ещё раньше. Фото © store.steampowered

Дети девяностых с теплом вспоминают ещё одну стрелялку своего времени. Это «Морхухн Х» 2003 года. Современные зоозащитники пришли бы в ужас, но в этой игре вам нужно стрелять в маленьких куриц. Самая первая игра серии появилась в 1999 году и была бесплатной. Всё прозаично: это была рекламная кампания одного из брендов шотландского виски. Правда, немецкое название Moorhuhn Jagd («Охота на болотных куриц») принесло игре небывалую популярность в Германии. Серия успешно просуществовала до 2010 года.

Игра «Мадагаскар» (2005 год)

Когда на экраны вышел мультфильм «Мадагаскар», создатели сразу решили, что игра по нему точно станет хитом. Фото © old-games

«Мадагаскар» — это не только игра 2005 года. Это ещё и мультфильм, он тоже вышел ровно 20 лет назад. История рассказывает о компании зверей, которые бегут из зоопарка Нью-Йорка на свою историческую родину, остров Мадагаскар. В игре вам нужно делать то же самое, то есть прятаться, бежать, обороняться и даже решать головоломки. Графика в «Мадагаскаре» на тот момент была внушительная, поэтому он теперь у каждого миллениала в сердечке.

Игра «Как достать соседа» (2003 год)

Игра «Как достать соседа» вышла в 2003 году и тоже стала хитом. Ни один сосед в процессе не пострадал. Фото © Wikipedia / JoWooD Entertainment

Кажется, многие реальные соседи из многоэтажек нашей страны могли спать спокойно благодаря игре «Как достать соседа». Оригинал вышел в США в 2003 году, но сразу же был локализован в России и приобрёл тут культовый статус. Игра не может похвастаться передовой графикой, хотя нарисована приятно. Тут фокус на другом — на логике, забавных проделках и головоломках. Три сезона, 14 эпизодов и все возможные издевательства над ни в чём не повинным соседом. Это был хит.