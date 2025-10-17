Сектор Газа
Дети 90-х залипали в них часами: Ностальгические компьютерные игры во главе с «Кузей»

Оглавление
Игра «Кузя: Заколдованное зеркало» (2002 год)
Игра «Новый Бармалей» (2000 год)
Игра «Рыбка Фредди» (1994 год)
Игра «Они» (2001 год)
Игра «Танчики» (1990 год)
Игра «Морхухн Х» (2003 год)
Игра «Мадагаскар» (2005 год)
Игра «Как достать соседа» (2003 год)

Компьютерные игры сформировали детей 90-х, и это прекрасно. В первую очередь развили в них целеустремлённость. Мало кто сможет провалить 50 попыток пройти один и тот же уровень «Кузи» и не сдаться. Life.ru — об игровых легендах детства, прошедшего в нулевых.

Компьютерные игры для детей — одно из самых тёплых воспоминаний у тех, кто застал и 90-е, и 00-е. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валерий Бушухин, © Freepik / pikisuperstar

Первая компьютерная игра появилась в 1958 году. Это был «Теннис для двоих», и ему сейчас 67 лет. Первым разработчиком видеоигр в истории стал Уильям Хигиботам. А в 1985 году в Вычислительном центре Академии наук СССР Алексей Пажитнов придумал «Тетрис». Эта игра завоевала мир. Малоизвестный факт: в 2001 году Россия стала первой в мире страной, признавшей киберспорт официальным видом спорта. До глобальных турниров по «Доте» оставалось каких-то 10 лет. Но детей 90-х не интересовала «Дота». У них были игры поинтереснее. Рассказываем в материале какие.

Игра «Кузя: Заколдованное зеркало» (2002 год)

Игру «Кузя: Заколдованное зеркало» 2002 года сейчас вспоминают чаще всего, но была целая серия. Фото © Wikipedia / IteMedia

Игра «Кузя: Заколдованное зеркало» вышла в 2002 году, и как раз в это время многие семьи в России смогли позволить себе как её, так и компьютер. Наверное, поэтому именно «Зеркало» вспоминают сейчас чаще всего. Но первая игра из франшизы появилась в 1990 году. И тогда герой был не Кузя, а Хьюго, на самом деле это не домовёнок, а датский тролль. Персонаж оказался интернациональным. На родине по «Кузе» придумали телевизионную игру. Если дома не было приставки, можно было дозвониться в прямой эфир передачи и управлять героем кнопками телефона. В России эту телеигру адаптировали дважды: в 1997–1998 и 1999 годах. Так Кузя полюбился всем, в том числе за эпичную фразу: «Смех смехом, а по мне булыжник проехал». В итоге у нас появился первый официальный дублированный «Кузя» на дисках.

Игра «Новый Бармалей» (2000 год)

Игра «Новый Бармалей» 2000 года — это наша, российская компьютерная игра! Фото © old-games

Игру «Новый Бармалей» создали в 2000 году в России. Разработчик — компания «Никита». В конце 90-х «Никита» выпускал игру «Новый Робинзон», которая столкнулась с критикой. А за основу «Нового Бармалея» взяли произведения Корнея Чуковского и отправили игроков в Африку. Вы играете за мальчика Витю, который должен защитить зверей острова от разбойника Бармалея. Это красивая и относительно простая по геймплею игра с приятным саундтреком.

Игра «Рыбка Фредди» (1994 год)

Первая игра серии «Рыбка Фредди» появилась в 1994 году. Это была детективная серия. Фото © store.steampowered

Игра «Рыбка Фредди» появилась в 1994 году. Возможно, мультфильм «В поисках Немо» 2003 года был вдохновлён успешной франшизой, потому что афиша похожа на обложку того самого первого диска «Фредди». По сюжету вы — весёлая жёлтая рыбка, нарисованная в невероятно привлекательном стиле «Дисней 1990». Ваша задача — раскрывать разные преступления. Вы детектив. В 1994 году надо было выяснять обстоятельства пропажи семян морской капусты. Кстати, если вы всю жизнь считали рыбку Фредди мальчиком, сегодня ваш мир перевернётся. Фредди — девочка. А вот её зелёный напарник Лютер — мальчик. Приключения рыбки Фредди радовали детей вплоть до банкротства компании-разработчика в 2005 году.

Игра «Они» (2001 год)

Игра «Они» стала одной из первых изданных в России в стилистике аниме. Фото © old-games

В 1999 году игра «Они» получила награду Game Critics Awards как лучшая экшен-адвентура. То есть игра, где приключения смешиваются с эпичными драками, погонями и прочим экшеном. Широкому потребителю она стала доступна в 2001 году. Радость от вида этой обложки с бронированной и вооружённой до зубов аниме-девушкой была поистине огромна. Ваш протагонист — Коноко, спецагент из 2032 года. Она должна вершить справедливость в мире, который поделён между коррумпированной полицией и преступным синдикатом. Вам придётся много стрелять и применять приёмы из восточных единоборств, но это будет красиво.

Игра «Танчики» (1990 год)

В игре «Танчики» 1990 года тоже надо было много стрелять, и в этом была своя красота. Фото © Youtube / Muten Roshi

«Танчики 1990» — это, пожалуй, неофициальное название игры, которая выходила на знаменитой приставке «Денди». У неё был зарубежный прототип, это Battle City 1985 года. В вашем распоряжении оказывается экран, чем-то напоминающий игру Pacman. Но вместо привидений по экрану ездят маленькие разноцветные танчики, а лабиринт составлен из кирпичных стенок. Тут нет того великолепия графики, что мы могли наблюдать в игре «Они», но для многих «Танчики» — это бесценные воспоминания детства.

Игра «Морхухн Х» (2003 год)

Игра «Морхухн Х» появилась в 2003 году. Но сама серия началась, как водится, ещё раньше. Фото © store.steampowered

Дети девяностых с теплом вспоминают ещё одну стрелялку своего времени. Это «Морхухн Х» 2003 года. Современные зоозащитники пришли бы в ужас, но в этой игре вам нужно стрелять в маленьких куриц. Самая первая игра серии появилась в 1999 году и была бесплатной. Всё прозаично: это была рекламная кампания одного из брендов шотландского виски. Правда, немецкое название Moorhuhn Jagd («Охота на болотных куриц») принесло игре небывалую популярность в Германии. Серия успешно просуществовала до 2010 года.

Игра «Мадагаскар» (2005 год)

Когда на экраны вышел мультфильм «Мадагаскар», создатели сразу решили, что игра по нему точно станет хитом. Фото © old-games

«Мадагаскар» — это не только игра 2005 года. Это ещё и мультфильм, он тоже вышел ровно 20 лет назад. История рассказывает о компании зверей, которые бегут из зоопарка Нью-Йорка на свою историческую родину, остров Мадагаскар. В игре вам нужно делать то же самое, то есть прятаться, бежать, обороняться и даже решать головоломки. Графика в «Мадагаскаре» на тот момент была внушительная, поэтому он теперь у каждого миллениала в сердечке.

Игра «Как достать соседа» (2003 год)

Игра «Как достать соседа» вышла в 2003 году и тоже стала хитом. Ни один сосед в процессе не пострадал. Фото © Wikipedia / JoWooD Entertainment

Кажется, многие реальные соседи из многоэтажек нашей страны могли спать спокойно благодаря игре «Как достать соседа». Оригинал вышел в США в 2003 году, но сразу же был локализован в России и приобрёл тут культовый статус. Игра не может похвастаться передовой графикой, хотя нарисована приятно. Тут фокус на другом — на логике, забавных проделках и головоломках. Три сезона, 14 эпизодов и все возможные издевательства над ни в чём не повинным соседом. Это был хит.

Если вы любите игры и помните другие ностальгические шедевры эпохи, например знаменитого «Гарри Поттера» с «пуфкейнами», «Стюарта Литтла» или даже приключения диснеевского Геркулеса, не стесняйтесь, пишите в комментарии! А ещё на Life.ru тоже можно поиграть. Поиграть в тесты. Проверьте, интеллигент вы или гопник, в этом материале.

