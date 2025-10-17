В Петербурге ИИ будет вызывать Росгвардию при хулиганстве на детских площадках
Обложка © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ
В Санкт-Петербурге стартует пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для охраны общественного порядка на детских и спортивных площадках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нейросеть, интегрированная в систему «Безопасный город», будет в режиме реального времени анализировать поступающие видео- и аудиопотоки. При выявлении признаков угрозы безопасности, например, актов хулиганства, система незамедлительно отправит сигнал тревоги ближайшему наряду Росгвардии, обеспечивая быстрое прибытие на место происшествия.
Ранее сообщалось, что ИИ и дроны планируют активно внедрять в работу проверяющих ведомств в России. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил внедрить нейросети как минимум в три ведомственные информационные системы.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.