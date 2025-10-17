ИИ и дроны планируют активно внедрять в работу проверяющих ведомств в России

Правительство России намерено активно использовать искусственный интеллект и беспилотные технологии для повышения эффективности работы контрольно-надзорных органов. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил внедрить ИИ как минимум в три ведомственные информационные системы после Всероссийского форума контрольных органов в Красноярске.

С начала 2025 года проведено 201 тысяча проверок по всей стране, включая 44 тысячи на государственных и социальных объектах. Как отметил Григоренко, после отмены моратория на проверки, все надзорные мероприятия теперь основаны на оценке рисков. Инспекторы сосредоточены на объектах с высоким уровнем риска, а объекты с низким риском подвергаются профилактическим визитам.

«Проверок в классическом понимании стало в 5,5 раза меньше, чем в 2019 году, при этом уровень защищённости граждан остаётся на должном уровне», — отметил вице-премьер.

По словам Григоренко, инспекторам больше не требуется физически посещать объекты для обнаружения нарушений, поскольку значительный объём информации теперь аккумулируется в государственных информационных системах. С 2025 года для обработки этих данных стали использовать технологии ИИ. Были определены ключевые индикаторы риска, которые позволяют выявлять отклонения от установленных норм и сигнализировать о необходимости проведения внеплановых проверок. Григоренко поручил интегрировать ИИ как минимум в три ведомственные информационные системы.

Кроме того, вице-премьер заявил, что не менее 10% контрольных мероприятий в 2026 году будут проводиться с использованием беспилотников. Сегодня БПЛА уже применяются в земельном и строительном надзоре, контроле благоустройства, охоте и других сферах. За девять месяцев 2025 года дроны помогли провести около 400 проверок и почти 3 тысячи профилактических мероприятий. Григоренко сообщил, что в закон «О контроле» планируют внести норму, по которой данные, полученные с помощью БПЛА, станут отдельным основанием для внеплановых проверок.

