«Заноза» вместо связиста: Новый российский дрон тянет связь прямо над минными полями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo
В зоне спецоперации начали применять новейший российский дрон-кабелеукладчик «Заноза», который способен прокладывать линии связи по воздуху даже через минные поля и разрушенные участки. Об этом сообщили в группе компаний «Гроза».
Аппарат разработан совместно с Минобороны и уже используется на всех направлениях СВО. На дрон устанавливается специальная бобина с бронированным оптоволоконным кабелем, который «Заноза» аккуратно протягивает между позициями, обеспечивая связь без риска для жизни связистов.
«Теперь связисты не ползут под обстрелом – задачи перенесены на дрон. Даже если по кабелю проедет техника, он не пострадает», – рассказали разработчики ТАСС.
Недавно в зоне боёв отличился другой российский беспилотник – ударная «Молния-2». Он поразил пункт управления ВСУ, а украинский FPV-перехватчик не сумел догнать его даже на максимальной скорости. Оператор с позывным Дамбер рассказал, что дрон увернулся от атаки и точно попал в цель, оставив врагу лишь кадры собственного поражения.
