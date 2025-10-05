Валдайский форум
Зеленский и Ермак устраняют несогласных с монополией на поставки дронов в ВСУ

РИАН: Офис Зеленского хочет монополизировать поставки БПЛА в украинскую армию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Офис Владимира Зеленского намерен монополизировать поставки беспилотных летательных аппаратов в Вооружённые силы Украины. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник в силовых структурах России.

Собеседник агентства обратил внимание на недавнее расформирование роты ударных БПЛА госпогранслужбы Украины после критики в адрес военно-политического руководства страны. Как утверждает радиоинженер и эксперт по аэроразведке ВСУ Юрий Касьянов, решение о роспуске принимал глава ОП Украины Андрей Ермак.

По словам Касьянова, роту расформировали из-за того, что он критиковал разработанный на Украине дрон-ракету «Паляница» и негативно высказывался о государственных закупках беспилотников у аффилированной с Ермаком фирмы Fire Point.

«Озвученные факты говорят о том, что это вызвано попытками офиса президента взять под контроль денежные потоки с закупок дронов и монополизировать поставки БПЛА фирмами, связанными с главой офиса Зеленского», — уточнили в российских силовых структурах.

Источник подчеркнул, что высвободившийся личный состав, вероятно, рассредоточат по лояльным Банковой подразделениям ВСУ, после чего отчитаются об «успешном проведении реформы и укомплектовании всех расчётов».

«Подобными действиями киевский режим даёт понять всем, что если ты поддерживаешь курс офиса Зеленского и Ермака, то все будет хорошо, если же нет — тебя ждёт беседа с СБУ», — заключил собеседник.

Ранее народный депутат Украины Артём Дмитрук заявил, что ВСУ находятся в плачевном состоянии из-за решений главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он обратил внимание на плачевное материальное обеспечение украинской армии, сообщив о проблемах с выплатами и лечением военных. Также нардеп напомнил о многочисленных инцидентах с представителями ТЦК и агентами СБУ, которые могут задерживать граждан на улице и избивать их до смерти «ради развлечения».

