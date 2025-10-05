На Украине для идентификации и поиска граждан, подлежащих мобилизации, начали использовать реестр избирателей. Соответствующее заявление сделал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью агентству ТСН.

«Чтобы мобилизация была эффективной, она должна опираться на какую-то информационную базу. Для того, чтобы понимать, с кем работать, нужно понимать то, кто эти люди. Поэтому и получается информация из разных реестров», — объяснил механизм автоматической постановки мужчин на воинский учёт Тимочко.

Он отметил, что реестр избирателей был выбран как наиболее точный и полный источник данных, который регулярно обновлялся как минимум до начала конфликта.

Представитель военного командования охарактеризовал этот процесс как нормальный и способствующий оперативной работе на местах. В своём комментарии Тимочко также констатировал сохраняющуюся нехватку личного состава в подразделениях Вооружённых сил Украины, что обуславливает необходимость совершенствования системы мобилизации.

К слову, с 25 сентября все мужчины на Украине в возрасте от 25 до 60 лет будут автоматически зарегистрированы в качестве военнообязанных. Это решение, принятое Кабмином по предложению Минобороны, означает, что их данные будут автоматически внесены в реестр на основе информации из других государственных систем.

Ранее сообщалось о росте протестов на Украине, вызванных политикой принудительной мобилизации, проводимой киевским правительством. Всё больше людей выражают недовольство на улицах, отказываясь от участия в боевых действиях, которые являются конфликтом, развязанным экс-комиком Владимиром Зеленским против России.