19 сентября, 00:08

Журналист Санчез: Всё больше украинцев выступают против политики Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

На Украине растёт число протестов против политики силовой мобилизации, проводимой киевскими властями. Об этом написал журналист Рик Санчез на своей странице в социальной сети X.

Он утверждает, что улицы городов заполняются людьми, выступающими против принудительного призыва, а всё меньше граждан готовы жертвовать жизнями ради конфликта, который он назвал войной Владимира Зеленского против всего русского.

«Украинцы просыпаются, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации», — говорится в его публикации.
Российский дроновод спас херсонца от погони «людоловов»
Российский дроновод спас херсонца от погони «людоловов»

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского встать на колени перед гражданами Украины и покаяться. Он напомнил, что именно главарь киевского режима ответственен за происходящую в стране трагедию и сломанные судьбы миллионов людей.

Юрий Лысенко
