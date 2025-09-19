На Украине растёт число протестов против политики силовой мобилизации, проводимой киевскими властями. Об этом написал журналист Рик Санчез на своей странице в социальной сети X.

Он утверждает, что улицы городов заполняются людьми, выступающими против принудительного призыва, а всё меньше граждан готовы жертвовать жизнями ради конфликта, который он назвал войной Владимира Зеленского против всего русского.

«Украинцы просыпаются, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации», — говорится в его публикации.