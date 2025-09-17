Если кто-то и должен вставать на колени перед Украиной и вымаливать прощение у её граждан, то это главарь киевского режима Владимир Зеленский. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Таким образом он прокомментировал недавнее интервью бывшего комика телеканалу Sky News. Зеленский утверждал, что «россияне должны будут просить прощения у Украины». Вместе с тем он также призвал западные страны перестать думать о будущих отношениях с Москвой.

«Если кому и следует извиниться перед Украиной и украинцами, так это самому Зеленскому. Ему нужно встать на колени и вымаливать прощение за ту трагедию, которую он принёс в дома простых людей, решив продать Украину с потрохами западным хозяевам», — сказал Рогов РИА «Новости».

Он подчеркнул, что именно экс-комик несёт прямую ответственность за катастрофу и миллионы искалеченных судеб, которые стали последствиями его преступлений. Представитель ОП РФ также посоветовал Зеленскому прекратить перекладывать вину на других.