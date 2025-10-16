Американские военные признали значительное отставание от России в сфере разработки и применения беспилотных летательных аппаратов. Сообщение об этом появилось в материале журнала The War Time Zone со ссылкой на заявления командующего американским корпусом в Европе генерал-лейтенанта Чарльза Костанца.

«Мы отстаём. Буду откровенен. <…> Боевые действия (на Украине) показали, что мы должны действовать быстрее. <…> Я думаю, Flytrap — это отправная точка», — сказал он.

Он пояснил, что проект Flytrap, представляющий собой серию специализированных учений по отработке тактики противодействия дронам, должен стать отправной точкой для ликвидации этого отставания. При этом Костанца признал, что значительная часть предыдущих усилий в этой области не принесла желаемых результатов.

Издание отмечает, что российские вооружённые силы, по оценкам международных экспертов, продолжают уверенно развивать свои возможности в области беспилотной авиации. Ранее авторитетное американское издание New York Times охарактеризовало Россию как настоящую империю дронов, отметив её впечатляющие успехи в наращивании производства различных типов БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские военные начали применять в зоне специальной военной операции новейший дрон-кабелеукладчик «Заноза» отечественного производства. Он способен прокладывать линии связи по воздуху даже через минные поля и разрушенные участки.