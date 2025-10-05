Дрон «Пчела» с жалом пополнит арсенал Армии России

Новый российский дрон-камикадзе под названием «Пчела» был отправлен в зону проведения специальной военной операции. Разработка беспилотника велась белгородскими инженерами с учётом пожеланий различных подразделений Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом сообщает Mash, предоставляя видео с новым аппаратом.

Новый российский дрон-камикадзе «Пчела». Видео © Telegram / Mash

Сообщается, что данный дрон может использоваться как средство ПВО для поражения вражеских БПЛА. Он способен нести до трёх килограммов полезной нагрузки и имеет дальность полёта до 15 километров.

Особенностью данного беспилотника является наличие «жала» — контактного замыкателя в виде иглы, расположенного в передней части. Это позволяет активировать боевой заряд при любом угле атаки. Предусмотрена возможность дистанционного подрыва.

Ранее сообщалось, что в Европе намеренно создают атмосферу «БПЛА-фобии» для оправдания милитаризации промышленности. По мнению политолога Марата Баширова, европейские власти стремятся представить дроны исключительно как военную угрозу. Эксперт также уточнил, что европейская военная промышленность финансируется из бюджета НАТО, перераспределения средств от гражданских производств и замороженных российских активов.