Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 октября, 13:25

Политолог рассказал, зачем европейцам прививают «БПЛА-фобию»

Политолог Баширов: В Европе намеренно раскручивают панику вокруг дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AKOM.P

В Европе специально создают «БПЛА-фобию», чтобы оправдать милитаризацию промышленности. Пока граждане Евросоюза воспринимают дроны как развлечение и коммерческие устройства, европейские власти стремятся представить их исключительно как военную угрозу. Таким мнением в авторской колонке для Life.ru поделился политолог, профессор НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

«Дронов в Европе сотни тысяч — как частных, так и коммерческих, и они разных типов. Ежеминутно в воздухе находятся сотни дронов, и надеяться, что все операторы соблюдают правила, — глупо. Большинство даже не знает, над какими военными или инфраструктурными объектами пролетает их дрон», отметил Баширов.

По мнению Баширова, существует принципиальное различие в отношении к дронам в Европе и России. Если в Европе их считают в основном игрушками и инструментами для бизнеса, то в России они рассматриваются как серьёзное оружие.

В результате, по мнению Баширова, угроза военных инцидентов между странами Европы и Россией растёт, а политическая ситуация в США может лишь усилить напряжённость. Также эксперт уточнил, что европейская военная промышленность финансируется из трёх источников: бюджета НАТО, перераспределения средств от гражданских производств и замороженных российских активов.

Игры в дроны: Как в Европе раскручивают «русскую угрозу», чтобы тратиться на пушки, а не на масло
Ранее власти Дании ввели полный запрет на полёты гражданских БПЛА по всей территории королевства с 29 сентября до 3 октября 2025 года. Это решение связали с проведением саммита ЕС 1–2 октября и недавними инцидентами с дронами. Обсуждение европейских лидеров по данному вопросу в Копенгагене прошло безуспешно.

Мария Любицкая
