Игры в дроны: Как в Европе раскручивают «русскую угрозу», чтобы тратиться на пушки, а не на масло Политолог, профессор НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов — о том, что в Европе нарастает «БПЛА-фобия» и как она используется властями, чтобы накачать военные бюджеты. 2 октября, 21:35 Европу заставляют тратить на оборону. И для этого создали новую угрозу из воздуха.

Первое, что нам надо знать: в Европе не запрещены полёты дронов. Да, есть нормы, но они очень вольные. Правила полётов на дронах в Европе унифицированы и зависят от веса и категории дрона. Нужно регистрировать все дроны от 250 г, соблюдать правила прямой видимости и ограничения высоты полёта (обычно до 150 м), а также избегать запретных зон (аэропорты, военные объекты, жилые районы). Для использования дронов в коммерческих целях, а также для полётов ночью или над людьми требуются специальные разрешения и страхование. Но, в отличие от наших ограничений, законы очень мягкие, а контроль слабый. Например, операторам рекомендуется использовать карты с обозначенными зонами ограничений, доступные на сайтах национальных регуляторов авиации, чтобы избежать нарушений. Представьте, что обычные подростки будут это делать — искать такую информацию? Да они даже не регистрируются.

Плюс туристы прилетают со своими дронами, используют их, чтобы поснимать достопримечательности, и провоз дронов не запрещён. Понятно, что к выходцам из стран бывшего СССР особое внимание, и поэтому лучше узнать о правилах заранее и посмотреть зоны разрешённых полётов через специальные приложения: DroneDeploy, UAV Forecast, AirMap — они показывают, где разрешены или запрещены полёты.

Теперь о Евросоюзе и его регулировании. Согласно единым европейским правилам, дроны разделяются на категории по весу и типу полёта:

«Открытая» категория (Open Category):

Подкатегория A1: дроны весом менее 250 г, разрешены полёты над людьми.

Подкатегория A2: дроны весом более 250 г, но менее 2 кг; требуется соблюдать безопасное расстояние (не ближе 50 м) от людей.

Подкатегория A3: дроны массой более 2 кг; должны запускаться на значительном расстоянии от людей и зданий.

Почему в Европе вдруг испугались обычных дронов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PrasitRodphan

С полезной информацией закончили. Теперь по сути. Дронов в Европе сотни тысяч, как частных, так и коммерческих, и они разных типов. Ежеминутно в воздухе находятся сотни дронов, и надеяться, что все операторы соблюдают правила, — глупо. Большинство даже не знает, над какими военными или инфраструктурными объектами пролетает их дрон. Это для нас БПЛА — это уже и «Герани», и FPV-дроны, а в Европе до сих пор иное мнение: дроны — это средства для развлечения и коммерции.

Чтобы начать инвестировать в военную промышленность стран ЕС, а не в гражданскую, властям Европы надо поменять мнение граждан, запугать, поэтому панику специально раскручивают. Почему? В военной промышленности не требуются экономия и эффективность. А гражданская промышленность Европы уже проиграла США. Держится Венгрия, и то за счёт дешёвых российских нефти и газа. Это даёт ей возможность иметь рыночные преимущества (часть немецких предприятий перебираются в Венгрию, кстати, но средние, потому что крупным нужны гораздо большие объёмы). Справедливости ради надо сказать, что промышленники и власти Европы вынуждены идти на милитаризацию экономики под надуманной военной угрозой со стороны России. Они надеются сохранить свои производства и пересидеть Трампа. А там, глядишь, вернутся к власти демократы в США и ослабят удавку.

Чтобы всё было убедительно, руками украинцев подбросили обломки наших «Гераней» (их сотни лежат в полях), а все остальные обычные дроны выдают за неизвестные, не упоминая, что они и раньше летали и они не военные. Игра дешёвая и легко раскрываемая, но это делают только авторы в соцсетях, а крупные издания молчат.

Справедливый вопрос: а откуда возьмут деньги на милитаризацию европейской промышленности? Из трёх источников. Есть бюджет НАТО, и происходит переориентация средств с уже имеющихся производств на переделку гражданских на военные (например, линий «Фольксвагена»). Второе — из социальных программ своих стран. Канцлер Германии Мерц уже сказал об этом открыто, и мало кто из немцев пикнул, кроме партии «Альтернатива для Германии». Третье — самое спорное — это замороженные средства России. Но здесь много юридических ограничений. Это не всегда живые деньги, и в свободном виде можно изъять проценты от тех же облигаций, а чтобы использовать облигации, то их надо кому-то перепродать. И тем не менее.

Посмотрим, как гражданам Европы будут «продавать» «БПЛА-фобию», но одно понятно. Угроза военных инцидентов стран Европы с нами возрастает, а Трамп потирает руки, потому что республиканцы никуда уходить от власти в США не собираются, и надежды европейцев пересидеть Трампа и трампизм — призрачные.

