Зеленский готовит «Гляйвиц». Сценарий для большой войны против России раскрыт в Москве

Фальшивый флаг: раскрыт сценарий

Дроны-призраки: кто на самом деле виноват

Варшава не хочет воевать?

СВР выяснила, что Киев готовит очередную провокацию. Ранее ГРУ и СБУ запугали Европу якобы российскими беспилотниками, а теперь собираются забросить в Польшу «диверсантов ВС РФ», чтобы развязать войну между Россией и странами НАТО. Подробности — в материале Life.ru. 30 сентября, 11:39

Украина планирует новую провокацию. Главное управление разведки разработало сценарий вторжения якобы российских и белорусских военнослужащих на территорию Польши. О планах украинского Министерства обороны стало известно российской Службе внешней разведки.

— Цель провокации очевидна — продемонстрировать международному сообществу, что Москва раскручивает маховик эскалации. В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жёсткому, желательно военному, ответу России, — считают в СВР.

Фальшивый флаг: раскрыт сценарий

На Украине хотят забросить в сопредельное государство диверсионно-разведывательную группу, состоящую из предателей, вступивших в «Легион «Свобода России»* и «Полк имени Кастуся Калиновского»*. В СВР отмечают, что польские спецслужбы должны будут нейтрализовать эту группу, а далее её члены публично расскажут о якобы планах Москвы и Минска по дестабилизации обстановки в Польше. Возможна также атака на объекты критической инфраструктуры.

Дроны-призраки: кто на самом деле виноват

В это же время в небе над Европой продолжают фиксировать неизвестные БПЛА. Хотя европейские чиновники уже в открытую говорят, что воздушные объекты принадлежат России и срочно нужна защита.

— Европа должна дать решительный и единый ответ на вторжение российских беспилотников в наши границы. И именно поэтому мы предложим немедленные действия по созданию «стены беспилотников», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

При этом венгерским СМИ стало известно, что Киев собирается организовать налёт БПЛА на Румынию и Польшу. В дальнейшем обвинения будут сыпаться на Россию. В Москве говорят, что это может приблизить мировую войну.

— На Банковой готовят свой «Гляйвицкий инцидент» — с целью создать casus belli для войны между Россией и НАТО. Если всё это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны, — написала в своих соцсетях официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Авторы канала «Военная хроника» считают, что российские дроны у Украины есть, например «Гербера». Те БПЛА, которые оказались на земле, ремонтируются и могут в дальнейшем использоваться для провокаций. Неизвестные БПЛА уже обнаруживали в Польше, Дании и Норвегии. В ночь с 9 на 10 сентября на польскую территорию прилетело 19 дронов. Обвинения посыпались в адрес Москвы. В российском Министерстве обороны объяснили, что у БПЛА, используемых ВС РФ, дальность полёта не превышает 700 километров, а значит, они не могли быть выпущены из России.

Провокация Киева может втянуть в конфликт Россию и НАТО. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Варшава не хочет воевать?

Кроме ГУР, в разработке плана вторжения диверсионной группы участвовали польские спецслужбы. Однако президент Польши Кароль Навроцкий выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным, если это нужно будет для безопасности его страны.

— Конечно же, я готов в интересах Польши сделать всё, — ответил он на вопрос о возможности вести диалог с российским лидером.

В это же время польские правоохранители задержали гражданина Украины, который может быть причастен к подрыву газопровода «Северный поток». Теперь его ждёт экстрадиция в Германию. Это может говорить о нежелании польских властей втягиваться в игру, затеянную Владимиром Зеленским.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

