Искусственный интеллект приблизился к человеку по объёму контента в Сети

Искусственный интеллект практически сравнялся с людьми по количеству публикуемых в Интернете статей, однако поисковые системы продолжают ранжировать выше материал, созданный человеком. Такие данные приводит издание Axios, ссылаясь на исследование аналитической фирмы Graphite.

Согласно отчёту, доля контента, сгенерированного нейросетями, резко увеличилась после релиза ChatGPT в 2023 году. Авторы исследования выражают опасение, что крупные языковые модели могут столкнуться с кризисом и коллапсом, если объём машинного контента в сети начнёт преобладать над человеческим.

Исследователи опасаются, что крупные языковые модели могут «задохнуться» и рухнуть, если контент нейросетей превысит тот, который создан человеком.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия также стремится к лидерству в сфере искусственного интеллекта, подчёркивая необходимость сохранения и развития текущих конкурентных преимуществ. Важной стратегической целью является консолидация текущего положения страны как одного из лидеров в этой сфере.