Медведев обозначил задачу России в области искусственного интеллекта

Россия должна достичь значительных успехов в сфере технологий искусственного интеллекта, сохранив своё текущее конкурентное преимущество. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на панельной дискуссии в инновационном центре «Сколково».

«Мне бы очень хотелось, чтобы эта область человеческих знаний, высоких технологий и регулирования всё-таки была в пределах наших возможностей, чтобы мы тоже достигли как страна больших успехов», — сказал Медведев на сессии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия».

Зампред Совбеза добавил, что присутствие России в узком клубе стран-лидеров по ИИ является серьёзным преимуществом, которое важно не утратить. Он подчеркнул необходимость кооперации на всех уровнях для успешного развития этой технологии в стране, отметив, что искусственный интеллект должен оставаться под контролем человека.

Ранее Дмитрий Медведев назвал поддержку ветеранов СВО безусловным приоритетом российской госполитики. Он заявил, что власти должны продолжать всесторонне помогать военнослужащим и их семьям, выполняя все взятые на себя социальные и экономические обязательства.