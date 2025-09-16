Медведев назвал поддержку бойцов СВО и их семей безусловным приоритетом

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся безусловным приоритетом государственной политики России. Данное заявление сделал заместитель главы Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время встречи с парламентской фракцией в Госдуме.

Медведев подчеркнул необходимость продолжения всесторонней помощи военнослужащим и их близким, реализуя социальные и экономические гарантии. Он акцентировал, что данное направление работы остаётся ключевым для партии и государственных институтов в текущих условиях.

«Безусловный приоритет — это поддержка участников спецоперации и их семей», — сказал Медведев.