16 сентября, 14:54

Медведев назвал поддержку бойцов СВО и их семей безусловным приоритетом

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся безусловным приоритетом государственной политики России. Данное заявление сделал заместитель главы Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время встречи с парламентской фракцией в Госдуме.

Медведев подчеркнул необходимость продолжения всесторонней помощи военнослужащим и их близким, реализуя социальные и экономические гарантии. Он акцентировал, что данное направление работы остаётся ключевым для партии и государственных институтов в текущих условиях.

«Безусловный приоритет — это поддержка участников спецоперации и их семей», — сказал Медведев.

Аналогичное мнение ранее выразил президент России Владимир Путин. Во время встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным в Кремле, он сделал заявление, что поддержка участников СВО и их семей – это не просто кратковременная акция, а постоянная и приоритетная задача государства. Властям региона в ходе встречи он поручил обеспечить персональный подход к решению проблем каждой семьи.

Юлия Сафиулина
