Путин: Москва стала надёжным тылом Армии России в ходе СВО
Обложка © Life.ru
Москва в период специальной военной операции выполняет роль надёжного тыла для российских Вооружённых сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии, приуроченной ко Дню города в концертном зале «Зарядье».
«И как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом Армии России. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Получившие ранения военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах», — отметил президент.
Глава государства добавил, что сотни специалистов из Москвы на постоянной основе оказывают помощь жителям освобождённых территорий Донбасса и Новороссии. Кроме того, десятки тысяч горожан с оружием в руках доблестно выполняют свой долг на передовой, подчеркнул Путин.