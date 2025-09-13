Единый день голосования
13 сентября, 13:14

Путин: Москва стала надёжным тылом Армии России в ходе СВО

Обложка © Life.ru

Москва в период специальной военной операции выполняет роль надёжного тыла для российских Вооружённых сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии, приуроченной ко Дню города в концертном зале «Зарядье».

«И как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом Армии России. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Получившие ранения военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах», — отметил президент.

Глава государства добавил, что сотни специалистов из Москвы на постоянной основе оказывают помощь жителям освобождённых территорий Донбасса и Новороссии. Кроме того, десятки тысяч горожан с оружием в руках доблестно выполняют свой долг на передовой, подчеркнул Путин.

Ранее Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. В ходе поздравления жителей столицы с 878-летием города он также отметил, что его слова адресованы не только москвичам, но и всем, кто искренне любит Москву.

