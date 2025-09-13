Путин: Москва стала надёжным тылом Армии России в ходе СВО

Москва в период специальной военной операции выполняет роль надёжного тыла для российских Вооружённых сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии, приуроченной ко Дню города в концертном зале «Зарядье».

«И как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом Армии России. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Получившие ранения военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах», — отметил президент.