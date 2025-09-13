Путин поздравил жителей Москвы с 878-летием столицы
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днём города Москвы, который отмечается 13 и 14 сентября. Он подчеркнул, что его поздравления адресованы не только жителям столицы, но и всем, кто искренне любит Москву и считает её одним из лучших городов мира.
Путин поздравил москвичей с 878-летием столицы. Видео © Life.ru
«От всей души поздравляю с праздником москвичей. Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России, является флагманом поступательного движения вперед всей страны», — сказал Владимир Путин.
В этом году столица отмечает своё 878-летие масштабной праздничной программой, включающей почти полторы сотни мероприятий — концерты, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности для москвичей и гостей города.
Ранее Life.ru писал, что российские военнослужащие в зоне СВО поздравили Москву с Днём города. Боец 70-го полка, оператор БПЛА и уроженец столицы Георгий Воронов передал столице «пламенный привет с фронта», назвав её «гордостью и силой». Москва в ответ обеспечивает комплексную поддержку участникам спецоперации, включая помощь на передовой и заботу о семьях военнослужащих.