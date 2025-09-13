Путин назвал многонациональность России бесценным даром
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, заявил, что многонациональность страны является бесценным даром. Он подчеркнул, что именно это историческое многообразие сформировало уникальную культурную палитру и статус России как великой державы.
«Именно этот бесценный дар определил её неповторимую культурную палитру и статус державы, поистине великой своим искусством, наукой, литературой», — сказал российский лидер.
Ранее Путин подчеркнул, что сохранение исторической памяти является одной из ключевых задач культурной сферы России. Он отметил, что для нашей страны главной целью является поддержка семей с детьми и укрепление значимости института семьи и его ценностей.