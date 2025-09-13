Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, заявил, что многонациональность страны является бесценным даром. Он подчеркнул, что именно это историческое многообразие сформировало уникальную культурную палитру и статус России как великой державы.

«Именно этот бесценный дар определил её неповторимую культурную палитру и статус державы, поистине великой своим искусством, наукой, литературой», — сказал российский лидер.