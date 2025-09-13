Единый день голосования
13 сентября, 00:36

Путин назвал многонациональность России бесценным даром

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, заявил, что многонациональность страны является бесценным даром. Он подчеркнул, что именно это историческое многообразие сформировало уникальную культурную палитру и статус России как великой державы.

«Именно этот бесценный дар определил её неповторимую культурную палитру и статус державы, поистине великой своим искусством, наукой, литературой», — сказал российский лидер.

Путин призвал мировое сообщество совместно противостоять отмене культур
Путин призвал мировое сообщество совместно противостоять отмене культур

Ранее Путин подчеркнул, что сохранение исторической памяти является одной из ключевых задач культурной сферы России. Он отметил, что для нашей страны главной целью является поддержка семей с детьми и укрепление значимости института семьи и его ценностей.

