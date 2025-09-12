Путин назвал сохранение исторической памяти важнейшей задачей культуры России

Сохранение общей исторической памяти является одной из важнейших задач в сфере культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума объединённых культур в Санкт-Петербурге.

«Для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, множество программ развития культурной сферы сконцентрированы в национальном проекте «Семья». Он видит в этом ключ к решению демографических вопросов, созданию условий для самореализации молодого поколения и воспитанию достойных граждан на основе отечественных и мировых культурных ценностей.

Форум объединённых культур, который проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября, работает с 2012 года. Он служит площадкой для диалога по наиболее важным темам мировой культурно-гуманитарной повестки, а в этом году посвящён теме «Возвращение к культуре — новые возможности».