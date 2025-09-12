Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 19:00

Путин назвал сохранение исторической памяти важнейшей задачей культуры России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Сохранение общей исторической памяти является одной из важнейших задач в сфере культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума объединённых культур в Санкт-Петербурге.

«Для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье», подчеркнул российский лидер.

По словам президента, множество программ развития культурной сферы сконцентрированы в национальном проекте «Семья». Он видит в этом ключ к решению демографических вопросов, созданию условий для самореализации молодого поколения и воспитанию достойных граждан на основе отечественных и мировых культурных ценностей.

Форум объединённых культур, который проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября, работает с 2012 года. Он служит площадкой для диалога по наиболее важным темам мировой культурно-гуманитарной повестки, а в этом году посвящён теме «Возвращение к культуре — новые возможности».

Патриарх Кирилл рассказал, как его отец крестил Путина в 1953 году
Патриарх Кирилл рассказал, как его отец крестил Путина в 1953 году

В ходе выступления на форуме Владимир Путин обозначил ещё одну важную для нашей страны цель: не допустить умаления значимость фундаментальных ценностей и утраты национальной идентичности. При этом глава РФ призвал защитить права человека и этические нормы, а также культурное разнообразие, без которого немыслима гармония в мире.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar