Путин выступил за сохранение культурного разнообразия

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости избежать девальвации фундаментальных ценностей и утраты национальной идентичности. С соответствующим заявлением он выступил в ходе пленарного заседания XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

«Наша общая задача — избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий. В частности, размывания, девальвации ценностей свободы и прав человека, этических и нравственных норм, утраты национальных особенностей и культурного разнообразия, без которых мировая гармония невозможна», — сказал глава государства.