12 сентября, 18:30

Путин выступил за сохранение культурного разнообразия

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости избежать девальвации фундаментальных ценностей и утраты национальной идентичности. С соответствующим заявлением он выступил в ходе пленарного заседания XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

«Наша общая задача — избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий. В частности, размывания, девальвации ценностей свободы и прав человека, этических и нравственных норм, утраты национальных особенностей и культурного разнообразия, без которых мировая гармония невозможна», — сказал глава государства.

Путин утвердил закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
Ранее Путин обратил внимание на тенденцию вытеснения традиционных ценностей из глобальной повестки дня. Российский лидер подчеркнул необходимость их возвращения в пространство международного диалога. В качестве одного из действенных механизмов для достижения этой цели был назван международный песенный конкурс «Интервидение».

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
