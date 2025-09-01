Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку

Президент России Владимир Путин заявил на заседании «ШОС плюс», что традиционные ценности постепенно уходят из международной повестки, и их нужно вернуть в мировой дискурс. Одним из инструментов для этого станет международный телевизионный конкурс популярной песни «Интервидение».

«А то эти традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план из международной повестки. Пора их вернуть в международную повестку», — сказал он.