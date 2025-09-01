Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил на заседании «ШОС плюс», что традиционные ценности постепенно уходят из международной повестки, и их нужно вернуть в мировой дискурс. Одним из инструментов для этого станет международный телевизионный конкурс популярной песни «Интервидение».
«А то эти традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план из международной повестки. Пора их вернуть в международную повестку», — сказал он.
По словам российского лидера, конкурс «Интервидение», который пройдёт 20 сентября в Москве, направлен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей. Мероприятие уже вызвало живой интерес, участие подтвердили артисты из многих стран, включая государства, представленные на заседании «ШОС плюс».
Напомним, в окончательный перечень стран-участниц Интервидения вошла 21 страна, в том числе Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Кубя, Сербия и государства Ближнего Востока. К ним недавно присоединились КНДР, Кения и Эфиопия. Россию на песенном состязании представит SHAMAN (Ярослав Дронов).