Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 10:18

Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил на заседании «ШОС плюс», что традиционные ценности постепенно уходят из международной повестки, и их нужно вернуть в мировой дискурс. Одним из инструментов для этого станет международный телевизионный конкурс популярной песни «Интервидение».

«А то эти традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план из международной повестки. Пора их вернуть в международную повестку», — сказал он.

По словам российского лидера, конкурс «Интервидение», который пройдёт 20 сентября в Москве, направлен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей. Мероприятие уже вызвало живой интерес, участие подтвердили артисты из многих стран, включая государства, представленные на заседании «ШОС плюс».

Путин назвал лидерам стран ШОС единственный способ закончить СВО
Путин назвал лидерам стран ШОС единственный способ закончить СВО

Напомним, в окончательный перечень стран-участниц Интервидения вошла 21 страна, в том числе Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Кубя, Сербия и государства Ближнего Востока. К ним недавно присоединились КНДР, Кения и Эфиопия. Россию на песенном состязании представит SHAMAN (Ярослав Дронов).

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar