Путин призвал мировое сообщество совместно противостоять отмене культур

Российский лидер Владимир Путин призвал страны мира объединить усилия в противодействии предрассудкам, двойным стандартам и практике «отмены» целых культур. С таким заявлением он выступил, обращаясь к участникам XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Наша задача в современном мире — объединять усилия для сбережения самобытности и многообразия культур, традиций и мировоззрений. Идти вперед, поддерживать новаторство, вместе созидать истинное искусство, возвышающее, поднимающее самые лучшие качества в душе человеческой, противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов, попыток отменить ту или иную культуру», — сказал Путин.