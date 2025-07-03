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Регион
3 июля, 13:42

Путин назвал две вещи, которые делают россиян единым народом

Путин: Идентичность и общие ценности делают россиян единым народом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россиян единым народом делают идентичность и общие ценности. Важно сохранить это, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, нам с вами важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом — то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность», — указал глава государства на пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Это важнейшие условия развития и существования страны в сложном и противоречивом мире, подчеркнул лидер РФ.

Пятый по счёту форум «Сильные идеи для нового времени» проходит 2-3 июля на площадке национального центра «Россия» в Москве. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд «Росконгресс» и ВЭБ.РФ. В рамках форума жители разных регионов России презентуют свои предложения по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.

Путин: Россия приветствует тех, кто переезжает в РФ с хорошим образованием
Путин: Россия приветствует тех, кто переезжает в РФ с хорошим образованием

Напомним, Владимир Путин начал свою программу на форуме, посетив выставку участников конкурса «Знай наших». Там продемонстрированы российские бренды с большим потенциалом развития.

Никита Никонов
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