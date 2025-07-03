Путин назвал две вещи, которые делают россиян единым народом

Россиян единым народом делают идентичность и общие ценности. Важно сохранить это, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, нам с вами важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом — то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность», — указал глава государства на пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Это важнейшие условия развития и существования страны в сложном и противоречивом мире, подчеркнул лидер РФ.

Пятый по счёту форум «Сильные идеи для нового времени» проходит 2-3 июля на площадке национального центра «Россия» в Москве. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд «Росконгресс» и ВЭБ.РФ. В рамках форума жители разных регионов России презентуют свои предложения по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.