Путин: Россия приветствует тех, кто переезжает в РФ с хорошим образованием
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Россия рада видеть у себя тех, кто хочет жить в стране и растить здесь детей. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Прежде всего, конечно, мы приветствуем тех людей, которые переезжают к нам и с хорошим образованием, с хорошей подготовкой, и с желанием работать здесь, жить здесь и воспитывать своих детей в той обстановке, которая, как они считают, является комфортной для укрепления семьи. Мы только будем приветствовать их стремление работать с нами», — сказал Путин в ходе пленарной сессии.
По его словам, Россия заинтересована в квалифицированных специалистах, готовых вносить вклад в развитие страны. Президент отметил, что создание комфортных условий для семей — один из приоритетов государственной политики.
Ранее на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» Путин акцентировал внимание на растущем тренде в российской экономике: активном появлении новых отечественных брендов. Эти бренды охватывают широкий спектр отраслей — от пищевой промышленности и моды до передовых технологий и решений с использованием искусственного интеллекта. Особое значение, по словам президента, имеет тот факт, что многие из этих продуктов базируются на оригинальных российских разработках, а не являются простыми копиями иностранных аналогов.