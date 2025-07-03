Путин: Россия приветствует тех, кто переезжает в РФ с хорошим образованием

Россия рада видеть у себя тех, кто хочет жить в стране и растить здесь детей. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Прежде всего, конечно, мы приветствуем тех людей, которые переезжают к нам и с хорошим образованием, с хорошей подготовкой, и с желанием работать здесь, жить здесь и воспитывать своих детей в той обстановке, которая, как они считают, является комфортной для укрепления семьи. Мы только будем приветствовать их стремление работать с нами», — сказал Путин в ходе пленарной сессии.

По его словам, Россия заинтересована в квалифицированных специалистах, готовых вносить вклад в развитие страны. Президент отметил, что создание комфортных условий для семей — один из приоритетов государственной политики.