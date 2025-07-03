Путин рассказал о новых российских брендах в сфере высоких технологий
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Президент России Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» отметил, что в стране активно появляются новые отечественные бренды в самых разных отраслях — от продуктов питания и одежды до высоких технологий и решений на базе искусственного интеллекта.
Он подчеркнул, что особенно ценно то, что многие из этих продуктов создаются на основе оригинальных российских разработок, а не копирования зарубежных аналогов.
«Это уже не обратный инжиниринг, не просто импортозамещение. Это наши собственные идеи и наработки. И это — самое главное», — заявил глава государства.
Ранее Владимир Путин анонсировал, что государство окажет поддержку новым отечественным брендам. А Правительству России было дано поручение рассмотреть предложения по условиям, на которых возможно возвращение западных брендов на наш рынок.