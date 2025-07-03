Путин рассказал о новых российских брендах в сфере высоких технологий

Президент России Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» отметил, что в стране активно появляются новые отечественные бренды в самых разных отраслях — от продуктов питания и одежды до высоких технологий и решений на базе искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что особенно ценно то, что многие из этих продуктов создаются на основе оригинальных российских разработок, а не копирования зарубежных аналогов.