В России импортозаместили шмелей-«мигрантов» из Турции и Израиля

В России успешно заменили импортных шмелей отечественными аналогами. Об этом Life.ru сообщили в агропромышленном холдинге «ЭКО-культура».

Шмелей применяют в тепличном сельском хозяйстве для дополнительного опыления томатов и огурцов, что способствует повышению урожайности. Ранее для этих целей в страну завозили насекомых из Турции, Нидерландов и Израиля. Теперь же в 13 тепличных комплексах холдинга, расположенных в восьми регионах страны, используют шмелей, выращенных на специализированных фермах в Воронежской и Тамбовской областях.

Оказалось, что российские шмели значительно дешевле импортных, при этом не уступают им по эффективности. Отечественные поставщики ведут постоянную селекционную работу, что позволяет улучшать характеристики насекомых и добиваться от них большей продуктивности.

«Одна шмелиная семья за «рабочую смену» успевает опылить в среднем 7 тысяч цветков. В теплице площадью 1 гектар при интенсивном цветении могут быть одновременно раскрыты 65 тысяч цветков. Для опыления такого количества устанавливают до 15 ульев-домиков», — рассказали в пресс-службе агрохолдинга.