В России импортозаместили шмелей-«мигрантов» из Турции и Израиля
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В России успешно заменили импортных шмелей отечественными аналогами. Об этом Life.ru сообщили в агропромышленном холдинге «ЭКО-культура».
Шмелей применяют в тепличном сельском хозяйстве для дополнительного опыления томатов и огурцов, что способствует повышению урожайности. Ранее для этих целей в страну завозили насекомых из Турции, Нидерландов и Израиля. Теперь же в 13 тепличных комплексах холдинга, расположенных в восьми регионах страны, используют шмелей, выращенных на специализированных фермах в Воронежской и Тамбовской областях.
Оказалось, что российские шмели значительно дешевле импортных, при этом не уступают им по эффективности. Отечественные поставщики ведут постоянную селекционную работу, что позволяет улучшать характеристики насекомых и добиваться от них большей продуктивности.
«Одна шмелиная семья за «рабочую смену» успевает опылить в среднем 7 тысяч цветков. В теплице площадью 1 гектар при интенсивном цветении могут быть одновременно раскрыты 65 тысяч цветков. Для опыления такого количества устанавливают до 15 ульев-домиков», — рассказали в пресс-службе агрохолдинга.
Ранее Life.ru подробно рассказывал, что наука может предложить российскому сельскому хозяйству в сфере импортозамещения. К примеру, специалисты Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского вывели новый сорт картофеля, который устойчив к болезням, адаптирован к условиям Прибайкалья и даёт высокий урожай.