Российские военные поздравили Москву с Днём города из зоны СВО
Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, поздравили Москву с Днём города. Кадры с тёплыми словами от наших бойцов опубликовал военный корреспондент Александр Коц.
Российский военнослужащий поздравляет Москву с Днём города. Видео © Telegram / Kotsnews
«Москва-матушка, посылаю тебе пламенный привет с фронта! С твоим Днём! Ты — наша гордость и сила», — сказал боец 70 полка, оператор БПЛА Георгий Воронов — уроженец столицы.
Опубликовавший видео Коц подчеркнул, что Москва со своей стороны оказывает комплексную поддержку участникам СВО, включая помощь на передовой и заботу о семьях военнослужащих. Эта работа осуществляется совместными усилиями городских властей, бизнеса и жителей столицы, создавая надёжный тыл для российских войск.
День Москвы отмечается ежегодно в первую или вторую субботу сентября. В этом году праздник выпал на 13-е число.
Российские военнослужащие поддерживают связь с обществом и поздравляют россиян и всю страну с важными праздниками, даже находясь в самых горячих точках зоны СВО. Ранее бойцы записали напутственные слова для российских школьников в честь Дня знаний — 1 сентября.
Обложка © Telegram / Kotsnews