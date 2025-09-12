Единый день голосования
12 сентября, 15:05

Российские военные поздравили Москву с Днём города из зоны СВО

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, поздравили Москву с Днём города. Кадры с тёплыми словами от наших бойцов опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

Российский военнослужащий поздравляет Москву с Днём города. Видео © Telegram / Kotsnews

«Москва-матушка, посылаю тебе пламенный привет с фронта! С твоим Днём! Ты — наша гордость и сила», сказал боец 70 полка, оператор БПЛА Георгий Воронов — уроженец столицы.

Опубликовавший видео Коц подчеркнул, что Москва со своей стороны оказывает комплексную поддержку участникам СВО, включая помощь на передовой и заботу о семьях военнослужащих. Эта работа осуществляется совместными усилиями городских властей, бизнеса и жителей столицы, создавая надёжный тыл для российских войск.

День Москвы отмечается ежегодно в первую или вторую субботу сентября. В этом году праздник выпал на 13-е число.

Российские военнослужащие поддерживают связь с обществом и поздравляют россиян и всю страну с важными праздниками, даже находясь в самых горячих точках зоны СВО. Ранее бойцы записали напутственные слова для российских школьников в честь Дня знаний — 1 сентября.

