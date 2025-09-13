В России разрабатывают дроны с искусственным интеллектом

Российский дрон «Скопа» отличается высокой манёвренностью и точностью Одного такого беспилотника достаточно, чтобы полностью уничтожить опорные пункты, здания или бронетехнику ВСУ. Техника удобна в управлении и бесшумна, но главное её преимущество — собственная помехозащищённая связь, разработанная ставропольскими инженерами совместно с учёными.

Заместитель директора научного центра беспилотных систем «Скопа» с позывным Кристо рассказал, что благодаря двухчастотной связи дрон способен обходить радиоэлектронные помехи: если одна частота глушится, автоматически подключается вторая. Эти БПЛА развивают скорость до 120 километров в час и способны выполнять полёты на расстояние до 40 километров.

По словам представителей предприятия, около 80% комплектующих «Скопы» производятся в России, причём платы — «мозги» дронов — изготавливаются местными специалистами по собственным технологиям. Корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Матвиенко отметил, что во время производственного процесса на мониторе отображаются «чёрные точки», обозначающие успешную установку компонентов на плату. После заполнения всей заготовки оператор проверяет плату на дефекты и отправляет на запайку.

Производственная линия способна выпускать около 15 таких плат за полчаса и до 10 тысяч в месяц. К слову, компания не только изготавливает беспилотники, но и обучает операторов управлению ими, что особенно хорошо даётся любителям компьютерных игр, поскольку они используют аналогичные джойстики. В настоящее время в линейке моделей «Скопа» насчитывается около десяти различных коптеров, в них ходят внедрять искусственный интеллект.